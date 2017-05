SC Capelle verliert gegen Tabellenführer Albachten 0:1

Die Fußballer des SC Capelle starten heute morgen ein wenig enttäuscht in ihr Wochenende. Sie verlieren am Abend in der Fußball-A-Kreisliga Münster beim Tabellenführer Concordia Albachten knapp mit 0:1. Die Niederlage bleibt für Capelle allerdings ohne Folgen - sie stehen im gesicherten, unteren Mittelfeld. Und sind frei von allen Abstiegssorgen!