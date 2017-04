Schaf in Coesfeld geschächtet

Das beschäftigt viele Menschen im Kreis Coesfeld – Radio Kiepenkerl-Hörer diskutieren im sozialen Netzwerk Facebook: In Coesfeld haben Diebe ein Schaf gestohlen und in der Nähe geschlachtet. Die Polizei ermittelt. Um den Dieben auf die Spur zu kommen, untersucht die Polizei Fundstücke in der Nähe der Weide. Die Weide ist an einem Wirtschaftsweg zwischen der Freilichtbühne in Flamschen und dem Möbelhaus. Die Diebe schlachteten das Tier nur wenige hundert Meter entfernt in einer Baumgruppe. Das Fell und ein Messer ließen sie zurück. Die Polizei geht davon aus, dass das Schaf „geschächtet“ wurde. Das Schächten ist das rituelle Schlachten in einigen Religionen. Mit dieser Methode soll es möglichst rückstandslos ausbluten. Dabei wird das Tier nicht betäubt. Tierschützer kritisieren das Verfahren.