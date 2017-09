Schandfleck Bahnhof Dülmen

Heute Morgen ist es an Bahnhöfen im Kreis Coesfeld auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule ganz schön hektisch. Glücklicherweise funktioniert am Bahnhof in Dülmen der Aufzug heute Morgen wieder. Da war ja eine Bedientaste kaputt. Was im Dülmener Bahnhof noch immer kaputt ist: Die Scheiben im Tunnel und im Wartehäuschen auf dem Bahnsteig. Aber das scheint der Bahn ja egal zu sein. Sie kommt mit ihren Aufräum- und Reparaturarbeiten gar nicht so schnell nach, wie wieder etwas kaputt und schmutzig ist. Die Bahnsagte im Interview mit Radio Kiepenkerl: 14 mal haben Vandalen Scheiben eingeschlagen. 600 Euro kostet eine Scheibe. Weil die Bahn ihren Posten für Dülmen aufgebraucht hat, lässt sie es jetzt einfach so. Es gibt ja die Ordnungspartnerschaft aus Polizei, Stadt und Bahn. Diese hat in den vergangenen Jahren immer gesagt, es sei alles in Ordnung – jetzt erkennen die Partner aber endlich mal die Notwendigkeit, hier zu handeln. Im Oktober wollte sich die Partnerschaft wieder zusammensetzen – weil die Sache aber so dringend ist, rückt das Treffen jetzt möglicherweise nach vorne.