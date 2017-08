Schapdettener Heimatverein feiert 10-jähriges Jubiläum

Kleine Dörfer im Kreis Ceosfeld haben es schwer - Familien ziehen lieber in größere Städte im Umkreis. Um das Leben in kleinen Dörfern zu verbessern, haben sich in vielen Orten Vereine gegründet. Der Schapdettener Heimatverein feiert heute sein 10-Jähriges! Und schaut zurück. Fahrradtouren, Müllsammelaktionen, Wanderwege ausgeschildert und einen Bürgerwald am Sportplatz angelegt. All das wertet das Leben in Schapdetten auf, sagt Gisela Hanning aus dem Vorstandsteam. Knapp 110 Mitglieder hat der Verein - eine Riesenmenge für ein so kleines Dorf wie Schapdetten. Mit einem plattdeutschen Konzert feiert der Heimatverein sein Jubiläum. Los geht es um 17 Uhr am Schapdettener Pfarrheim.