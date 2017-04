Scheunenbrand in Rorup: Ursachensuche geht noch weiter

Frühstens in der kommenden Woche klärt sich, wie das Feuer in der Roruper Bauerschaft Holsterbrink entstanden ist. Vor knapp 24 Stunden war hier eine Scheune bis auf das Gerippe heruntergebrannt. Heute haben sich Brandermittler in den verkohlten Resten umgeschaut. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Hilfe eines Gutachters nötig ist. Von ihm sind frühstens im Laufe der kommenden Woche Ergebnisse zu erwarten. Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag stundenlang mit dem Scheunenbrand beschäftigt. Menschen wurden nicht verletzt.