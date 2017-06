Schlägerei am Coesfelder Bahnhof

In Coesfeld am Bahnhof haben Sie heute Nacht Polizei-Sirenen gehört. Hier hat es um kurz vor 1 Uhr eine Schlägerei gegeben. Ein Mensch wurde dabei durch Pfefferspray leicht verletzt. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Diese traf eine Gruppe von 15 Menschen an, die teilweise aufeinander los gingen. Die Polizei schlichtete die Schlägerei. Einige Beteiligte flüchteten. Die Ermittler bekamen sie aber noch in der Nähe alle zu fassen. Die Polizei ermittelt jetzt, was zu der Schlägerei geführt hat.