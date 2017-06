Schlaftipps bei Hitze

Noch ist an Schlaf ja überhaupt nicht zu denken, vor allem in den Dachgeschossen im Kreis Coesfeld staut sich schon wieder die Hitze des Tages in den Wohn- und Schlafzimmern. Gut schlafen ist bei der Hitze so eine Sache. Schlafforscher Peter Young von der Uniklinik Münster beruhigt, es ist nicht schlimm, wenn wir mal 2 oder 3 Nächte hintereinander wenig schlafen. Irgendwann holt uns die Müdigkeit schon wieder ein - spätestens am Wochenende finden wir Phasen, an denen wir auch trotz Hitze länger schlafen können. Dann fehlt schon mal der alltägliche Druck, den wir uns oft unter der Woche machen. Teilweise stellen sich Menschen Ventilatoren ins Schlafzimmer, damit es kühler ist. Davon rät der Schlafforscher ab. Dadurch kühlen wir zu sehr aus und erkälten uns. Besser sei, im kühlsten Raum der Wohnung oder des Hauses zu schlafen oder sogar auf den Balkon oder die Terrasse auszuweichen.