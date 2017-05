Schlange macht in Dülmen Ausflug in Nachbarwohnung

Einem Anwohner des Augustinerwegs in Dülmen sitzt der Schrecken noch in den Knochen. Eine rund anderthalb Meter lange Schlange hat sich am zu ihm in die Wohnung verirrt. Die Dülmener Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag aus, um das Tier einzufangen. Dazu kam es aber nicht mehr. Ein Nachbar hatte sich schon als Besitzer der Schlange gemeldet und brachte das Tier zurück in sein Terrarium. Wie die Schlange daraus entwischen konnte, ist unklar.