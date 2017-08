Schlechtes Wetter macht Freibädern im Kreis schlechte Laune

Ferienkinder im Kreis Coesfeld schlafen heute extra lange aus. Warum auch nicht, der Hochsommer ist auf Sparflamme. Die paar sonnigen, warmen Tage haben sie genossen. Sie wollen mehr davon. Das eher herbstliche Wetter wirkt sich aus: Zum Beispiel wenn wir in die Freibäder im Kreis blicken:

Im Billerbecker Freibad läufts momentan gar nicht gut. Einige Schwimmer sind zwar eisern und kommen trotzdem jeden Tag. Doch viel ist im Becken nicht los. Es ist allerdings ähnlich schlecht wie im vergangenen Jahr. Das Bad hofft daher - genau wie das Havixbecker Freibad - auf den September. Einige tausend Schwimmer müssen dann kommen, um die Saison zu retten. Darauf setzt auch das Wellenfreibad in Nottuln. Hier ist die Stimmung schon ganz schlecht, weil so wenige Badegäste kommen.

In Hallenbädern läuft es ganz gut - wie in Dülmen und das Cabriobad in Senden macht einfach den Deckel drauf - und aus einem Frei- ein Hallenbad.