Schlechtes Wetter - schlecht für Ferienkinder, gut für Landwirte und Reisebüros

35 Grad - und purer Sonnenschein. Davon träumen wir momentan nur im Kreis Coesfeld. So richtig in Fahrt ist der Hochsommer in diesem Jahr nicht gekommen. Stattdessen ist es kühl, oft regnerisch und stürmisch. Für die Landwirte im Kreis ist das allerdings gar nicht schlimm - sie freuen sich über Regen. Das ist zum Beispiel für den Mais hier in der Region am besten, sagt Michael Uckelmann - der Vorsitzende vom Landwirtschaftlichen Kreisverband. Nur für die restliche Getreideernte wünschen sie sich noch ein paar sonnige Tage - die bekommen sie vorraussichtlich in der kommenden Woche. Viele versuchen für Ihren Urlaub ein günstiges Last-Minute-Urlaubs-Angebot im Reisebüro zu ergattern. Zumindest, wenn es Richtung Spanien oder Griechenland gehen soll, ist da aber nicht mehr viel drin - vieles ist ausgebucht. Da waren sich alle Reisebüros einig. Die beiden Länder sind in diesem Jahr nämlich besonders beliebt bei den Urlaubern, sagt zum Beispiel das Reisebüro Meimberg in Dülmen. Letzte Restangebote für Mallorca, Kreta und Co. gibt es beispielsweise noch im Sendener Reisebüro Moll. Aber: Dann startet ihr Flieger eher in Hannover, Hamburg oder Bremen - viele Flieger aus Münster und Düsseldorf sind da schon voll. Für einen wirklich günstigen und bequemen Last-Minute-Urlaub weichen deshalb einige jetzt auf die Türkei oder Ägypten aus, sagt das Alltours-Reisebüro in Coesfeld.