Schleichverkehr durch Großbaustelle in Lüdinghausen nervt Anwohner

Für Menschen in Lüdinghausen bedeutet die neue Baustelle auf der Olfener Straße einfach nur Stress! Anwohner sind genervt, weil Autofahrer sich nicht an die ausgeschilderten Umleitungen halten und durch die Wohngebiete fahren. Anwohner des Wohngebiets am "Kranichholz" handeln. Einige wollen sich jetzt in ihrer Freizeit an die Straße setzen und zählen, wie viele Autos hier durchfahren. Die Zahlen wollen sie dann an den Landesbetrieb Straßen schicken. Der Landesbetrieb hat Anfang der Woche schon ein zusätzliches Hinweisschild an der Hans-Böckler-Straße aufgestellt. Das scheint bisher aber nicht ausreichend zu wirken. Deshalb hat der Landesbetrieb jetzt noch ein Schild in Auftrag gegeben. Das wird gerade gedruckt und soll im Laufe der kommenden Woche aufgestellt sein. Das soll mehr Ordnung um die Baustelle einkehren.