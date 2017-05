Schlösser- und Burgentag im Kreis Coesfeld

Schloss Westerwinkel in Herbern, Burg Kakesbeck in Lüdinghausen oder die Kolvenburg in Billerbeck - das sind Schmuckstücke bei uns im Kreis Coesfeld. Wir Einheimischen und Touristen sollen Sie noch viel besser kennenleren. Dafür gibt es zum ersten Mal einen Schlösser- und Burgentag bei uns im Kreis Coesfeld und im Münsterland. Die Veranstalter haben das Programm heute vorgestellt - es gibt Führungen, Konzerte und Ritterkämpfe. Der Schlösser - und Burgentag ist am 17 und 18. Juni. Das Programm finden Sie HIER.