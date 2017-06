Schmierereien am Pfingstwochenende in Senden

Reinigungsteams rücken heute nach dem langen Pfingstwochenende am Joseph-Haydn-Gymnasium in Senden an. Hier haben Unbekannte eine Wand mit Graffiti beschmiert. Die Polizei geht Hinweisen auf drei Jugendliche nach. Zeugen sahen sie am späten Samstag-Nachmittag von der Schule flüchten. Kurz darauf stellte die Polizei die frischen Schmierereien fest.