Schnellbusse aus Nottuln und Lüdinghausen fahren nur noch heute verkürzte Strecke

Auf Ihrem Weg zur Arbeit aus dem Kreis Coesfeld nach Münster gruseln Sie sich wieder vor der Monster-Baustelle auf der Weseler Straße am Ortseingang von Münster. Neben vielen Autos stecken Busse hier im Stau. Seit zwei Wochen starten und enden die Schnellbusse aus Nottuln und Lüdinghausen am Hauptbahnhof in Münster. Durch die kürzere Strecke haben sie versucht nicht so massiv verspätet zu sein. Das gilt nur noch heute. Am Montag fahren die Schnellbusse wieder nach dem normalen Fahrplan. In den Ferien ist weniger los, hofft das Unternehmen Regionalverkehr Münsterland. Dadurch fließt der Verkehr flüssiger und die Busse sind wieder pünktlicher. Ob das klappt, will die RVM genau beobachten.