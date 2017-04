Schnelles Internet für Lüdinghausen - Infos am Servicepunkt

In Seppenrade und den Gewerbegebieten am Dortmund-Ems-Kanal läuft der Glasfaserausbau für schnelleres Internet schon - bald soll auch das Lüdinghauser Stadtgebiet an die Datenautobahn angeschlossen sein. Voraussetzung ist allerdings, dass genügend Lüdinghauser Interesse an einem Vertrag haben. Ab heute läuft die Frist offiziell. Bis Mitte Juli (10.07.2017) sammelt der Anbieter Deutsche Glasfaser Verträge. Nur wenn 40 % der Lüdinghauser Haushalte mitmachen, rechnet sich der geplante Glasfaserausbau. Zum offiziellen Auftakt stellt sich heute das Beraterteam im Servicepunkt an der Münsterstraße vor und beantwortet Fragen. In einer halben Stunde gehts hier los! Am kommenden Donnerstag gibt es außerdem eine Infoveranstaltung in der städischen Realschule.