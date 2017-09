Schnelles Internet für Lüdinghausen - und bald auch für Billerbeck?

Sie freuen sich in Lüdinghausen! Hier sind Sie bald im schnellen Internet unterwegs. Genügend Haushalte haben Interesse angemeldet und einen Vertrag beim Unternehmen Deutsche Glasfaser unterschrieben. 40 Prozent aller Haushalte waren dazu mindestens nötig. Die Deutsche Glasfaser fängt jetzt mit den Bauplänen an - Anfang des Jahres sollen Arbeiter die ersten Kabel unterirdisch in Lüdinghausen verlegen. Gleichzeitig startet die Stadt Billerbeck jetzt eine Abfrage, ob hier genügend Haushalte Interesse an schnellem Glasfaser-Internet haben. Hier müssen ebenfalls mindestens 40 Prozent aller Haushalte vorläufig Verträge unterschreiben - und zwar bis Mitte Dezember. Infos, wo Sie sich informieren können, lesen Sie hier:

Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ startet die Nachfragebündelung in Billerbeck. Wenn sich innerhalb der nächsten 10 Wochen, bis zum 11.12.017, genügend Bürger (40 %) für einen Anschluss an das Fibre-to-the-Home-Netz (FTTH-Netz) entscheiden, baut Deutsche Glasfaser Billerbeck mit superschnellem Internet aus. Erste Informationen gibt es bereits vor dem Infoabend bei der Veranstaltung „Deutsche Glasfaser stellt sich vor!“. Diese findet am 30.09.2017 in der Zeit von 10:00 – 14:00 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Billerbeck statt. Bitte den geänderten Veranstaltungsort beachten!

Hier haben die Bürger von Billerbeck schon vor dem Infoabend am 05.10.2017 ab 19:00 Uhr die Chance, das Projekt kennenzulernen.

Die Stadt Billerbeck und Deutsche Glasfaser haben die Kooperation zum Netzausbau unterzeichnet.

Sie sieht vor, Billerbeck sukzessive mit Glasfaserleitungen zu versorgen, so dass die angeschlossenen Haushalte anschließend Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s nutzen können, und zwar sowohl für den Up- als auch für den Download. Für den Anschluss selbst entstehen keine Kosten, Voraussetzung ist lediglich ein 2-Jahres-Vertrag mit Deutsche Glasfaser und der Abschluss des Vertrages während der Nachfragebündelungs-Phase. Die angebotenen Services reichen von Telefonie über Internet bis Fernsehen mit Bandbreiten von 100 Mbit/s bis zu 500 Mbit/s – und kosten ab 24,99 Euro aufwärts pro Monat. Die Stadt hat sich für das Projekt mit Deutsche Glasfaser entschieden, weil mit einer Glasfaserinfrastruktur die Stadt aufgewertet wird. Frau Bürgermeisterin Dirks kommentiert: „Das ist eine einmalige Chance für Billerbeck. Glasfaserleitungen sind die Zukunftstechnologie für schnelles Breitbandinternet. Selbst wenn vielen eine Bandbreite von 16 bis 50 Mbit/s derzeit noch ausreichend erscheint, der Bedarf wird sich in den kommenden Jahren stark verändern.“Da Deutsche Glasfaser jedes Haus separat an den Hauptverteiler anschließt, steht unabhängig von der Nutzungsintensität der Nachbarn permanent die maximale Geschwindigkeit zur Verfügung. Glasfaserleitungen sind unempfindlich gegenüber elektrischen oder magnetischen Einflüssen und haben deshalb eine niedrige Störanfälligkeit. Auch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit beeinflussen die Leistung der Glasfaserkabel unwesentlich.Über Glasfaserleitungen können extrem hohe Übertragungsraten und beste Übertragungsqualitäten erreicht werden, die auch auf langen Strecken konstant bleiben.

Damit sind Anwendungen wie beispielsweise 2-Wege-Kommunikation per HD-Videochat, Tele-Medizin,

Video- und Audio-Streaming etc. möglich. Da Deutsche Glasfaser ein offenes Netz baut, ist es für alle Diensteanbieter zugänglich, was den Nutzern die freie Anbieter- und Angebotswahl ermöglicht. Weitere Informationen über das Unternehmen Deutsche Glasfaser und das Projekt in Billerbeck gibt es im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de sowie unter Telefon 02861 890 600. Zudem eröffnet am Samstag, 07.10.2017 zwischen 10:00 – 14:00 Uhr der Servicepunkt in Billerbeck. Hierzu lädt Deutsche Glasfaser alle Interessierten ein. Ab diesem Zeitpunkt beantworten Mitarbeiter Fragen zu Produkten, Technik und Preisen im Deutsche Glasfaser-Servicepunkt Münsterstraße 25 in Billerbeck. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.