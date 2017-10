Schnelles Internet für Nottuln und Appelhülsen: Info-Abend am Donnerstag

Sie sollen in Nottuln und Appelhülsen bald im schnellen Internet unterwegs sein. Die Gemeinde treibt das Projekt vorran - bis Ende des Jahres sollen rund 6 Tausend Haushalte mehr in der Gemeinde ans leistungsstarke Breitband-Internet angeschlossen sein. Bei einer Bürgerversammlung am kommenden Donnerstag im Appelhülsener Bürgerzentrum Schulze Frenking geben Experten Infos, wie Nottulner und Appelhülsener die Anschlüsse buchen können. Ziel der Gemeinde ist es, bald alle Haushalte der Gemeinde mit schnellem Internet auszustatten. Der Infoabend startet am Donnerstag um 18 Uhr.