Schnelles Internet kommt nach Vinnum

Das Glasfaserkabel versorgt immer mehr Orte im Kreis Coesfeld mit schnellem Internet und heute ist klar: Es macht doch keinen großen Bogen um Vinnum. Das zähe Ringen in dem Projekt ist jetzt vorbei. Der Ausbau kommt. Es hat an der Nachfrage gehapert, es kamen einfach nicht genug Verträge zustande. Zweimal hatten Stadt und Anbieter die Frist verlängert. Sie sagten: Über 200 Anschlüsse für schnelles Internet sind nötig, um das ganze einigermaßen wirtschaftlich hinzukriegen. Bei 140 Nachfragen kam das ganze ins Stocken. Das eigentliche Ziel ist noch immer nicht erreicht, aber schon so nah, dass Stadt und Anbieter den Ausbau planen. Im Juni soll es losgehen. Der Stadt ist es wichtig, dass Vinnum mit schnellem Internet versorgt ist. Das ist ein Baustein in dem Zukunftsplan für das Dorf. Schnelles Internet ist für junge Familien und neue Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, eine Selbstverständlichkeit.