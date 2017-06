Schönes Wetter sorgt für viele Besucher auf der Coesfelder Pfingstwoche

Das schöne Wetter der vergangenen Tage hat der Pfingstwoche in Coesfeld in diesem Jahr viele Besucher gebracht. An allen Tagen kamen bisher mehr Menschen als üblich, zieht der Stadtmarketingverein heute Bilanz. Allein am Freitagabend tummelten sich rund 5000 Besucher im Festzelt, an den Getränkeständen und vor der Bühne. Heute geht es mit dem Kinderprogramm ab dem frühen Nachmittag in den letzten Tag. Am Abend spielt zum Abschluss eine Coverband auf der Promenade.