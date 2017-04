Schon wieder Heiligenfiguren in Lüdinghausen beschädigt

In der Sankt Felizitas-Kirche in Lüdinghausen sehen Sie wohl noch länger die Spuren von Vandalen. Unbekannte haben hier an zwei Reliefs die Hände von zwei Figuren abgeschlagen. Die Polizei zählt die Fälle zu der Serie von über 60 beschädigten Heiligen-Figuren in den vergangenen Monaten bei uns. Es ist das erste Mal, dass die Täter nicht draußen zugeschlagen haben, sondern in einer Kirche. Die Sankt Felizitas-Gemeinde hofft, dass die Polizei den Tätern endlich auf die Spur kommt und will die Schäden erstmal nicht reparieren. Betroffen sind zwei Kreuzweg-Stationen. Experten hatte sie erst vor knapp 3 Jahren bei der Kirchenrenovierung auf Vordermann gebracht.