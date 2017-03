Schon wieder Motorradunfall im Kreis Coesfeld

Schon wieder hat es einen schweren Motorradunfall im Kreis Coesfeld gegeben. Ein junger Coesfelder liegt in der Uniklinik in Münster. Die Polizei hat heute Morgen erste Erkenntnisse vorgestellt. Der junge Motorradfahrer war am Abend in Richtung Osterwick unterwegs. Er musste abbremsen, schleuderte und fuhr erst gegen eine Pfosten und dann in den Graben. In den vergangenen Tagen zählte die Poizei mehrere schwere Motorradunfälle im Kreis, darunter zwei tödliche.