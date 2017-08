Schon wieder Regen! Trotzdem: Aufbauarbeiten für letztes Dülmener Sommertheater laufen

Schon wieder schaut das Kulturteam in Dülmen heute mit bangem Blick in den Himmel. Heute steht das letzte Sommertheater in dieser Saison an und schon wieder ist schlechtes Wetter angesagt. Davon lässt sich das Team um Achim Portmann aber auch heute nicht beirren. Seit dem frühen Nachmittag laufen die Aufbauarbeiten auf dem Marktplatz für eine Artistengruppe aus Frankreich. Ein großes Gestell bildet die Bühne. Bei Regen können die Artisten allerdings nicht auftreten. Ansonsten könnten sie an den glitschigen Stangen abrutschen und sich verletzen.

Noch sind aber alle optimistisch: um 21 Uhr soll das letzte Sommertheater für dieses Jahr loslegen.