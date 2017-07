Schonzeit für junge Wildschweine im Kreis aufgehoben

Eigentlich dürfen Jäger im Kreis Coesfeld ein bis zweijährige Wildschweine wegen der Schonzeit nicht schiessen. Doch das hat die Untere Jagdbehörde des Kreises jetzt aufgehoben. Grund ist die Sorge vor einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Ist ein Hausschwein-Bestand von der Tierseuche befallen, ist es nötig, alle Tiere zu töten. Noch ist die Afrikanische Schweinepest in Deutschland nicht ausgebrochen, erste Fälle gibt es aber schon in der Nähe von Österreich. Das Virus ist vermutlich durch belastete Lebensmittelreste durch Wildschweine weitergetragen worden. Deshalb sollten Urlauber dauf Rastplätzen entlang der Reiserouten zwischen Ost und West darauf achten, ihre Lebensmittelreste in Mülleimer zu schmeissen.