Schranke an Bahnübergang in Lüdinghausen streikte

Es ist doch schneller gegangen als gedacht! Gute Nachricht für Sie in Ihrem Feierabend... Es klappt wieder in Lüdinghausen am Bahnübergang im Wohngebiet Tüllinghoff. Die Ampel an den Schranken blinkten heute Nachmittag Dauer-Gelb. Die Polizei regelte den Verkehr an der Anlage zum Start in den Feierabend. Autofahrer durften über die Gleise, sobald der aktuelle Zug durchgefahren war. Techniker der Bahn schalteten das Schranken-Programm aus und wieder an - alles wieder in Ordnung. Nach einer guten halben Stunde waren die Schranken-Probleme erledigt.