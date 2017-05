Schrittzählaktion ab heute in Billerbeck

Viele Billerbecker lassen ab heute bewusst auf dem Weg zur Arbeit den Aufzug zum Büro nach oben links liegen und nehmen stattdessen die Treppe. Sie machen bei der Aktion "Fünf Millionen Schritte für Billerbeck" mit. Unternehmen und Vereine haben sich dabei zusammengetan um zu erreichen, dass sich Billerbecker mehr bewegen. Die Partner um Ludger Althoff von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe haben dazu Schrittzähler an die Billerbecker verteilt. Sie hoffen, dass die Billerbecker sich bewusst mehr bewegen und in der Mittagspause vielleicht mal eine Runde spazieren gehen, statt nur in die Kantine. Wer im Büro arbeitet, läuft meist nicht mehr als 4.000 Schritte am Tag. Gesund sind allerdings rund 10.000. Heute in einer Woche zählen die Partner durch was die Billerbecker geschafft haben. Es gibt Preise. Ziel der Aktion soll allerdings sein, das tägliche Schrittziel jedes einzelnen zu verbessern. Das tut der Gesundheit gut.