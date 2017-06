Schüler im Kreis Coesfeld freuen sich über Hitzefrei

Es ist die bislang heißeste Woche des Jahres: Auch heute knacken die Temperaturen im Kreis wieder die 30 Grad Marke. An einigen Schulen steht deshalb schon fest: Heute ist früher Schluss. Zum Beispiel haben die Schüler der drei Grundschulen in Lüdinghausen nach der vierten Stunde hitzefrei. Genau wie an der Davertschule in Ottmarsbocholt. An der Marienschule in Dülmen endet der Unterricht um halb 1.

Jede Schule entscheidet selbst, ob sie die Schüler früher nach Hause schickt. Als Anhaltspunkt gilt die 27 Grad Marke. Ist die Temperatur im Klassenraum höher, darf die Schulleitung Hitzefrei geben. Das gilt allerdings nicht für Oberstufenschüler. Sie müssen trotz Hitze weiterlernen. Ebenso müssen offene Ganztagsschulen dafür sorgen, dass Schüler in der Schule bleiben dürfen - falls ihre Eltern sie nicht abholen können. Ansonsten müssen Grundschulen sicherstellen, dass Eltern rechtzeitig Bescheid wissen. Sie starten meistens morgens einen Rundruf, um ihnen Bescheid zu sagen.