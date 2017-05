Schüler im Kreis überlegen, ob sie Englischprüfung wiederholen wollen

Heute Morgen überlegen Real- und Gesamtschüler im Kreis Coesfeld, wie sie mit der Lösung des NRW-Schulministeriums in Sachen zu komplizierte Englisch-Abschlußprüfungen umgehen sollen. Nachschreiben oder korrigieren lassen? Eltern bekommen heute Infobriefe von den Schulen, wie das Ministerium entschieden hat. Aufgaben mit denen Schüler große Probleme hatten, fallen weg; dafür gibt es Bonuspunkte für andere Teile. Oder Schüler treten noch einmal zur Prüfung an. Das sollten sich alle wirklich gut überlegen, rät Schulleiterin Ulrike Machers von der Geschwister-Scholl-Realschule in Senden. Schüler müssen sich schnell entscheiden, denn der Nachschreibetermin ist für den 1. Juni geplant.