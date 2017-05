Schüler sprechen mit Dülmens Bürgermeisterin über geplante Sekundarschule

Die geplante Sekundarschule in Dülmen bekommt aus verschiedenen Richtungen Gegenwind. Heute machen Schüler ihren Sorgen Luft. Sie treffen sich mit Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Sie wollen verhindern, dass die Herrmann Leeser-Realschule mit der Kardinal von Galen-Hauptschule zusammengeht. Schülerin Alexa Müller und ihre Mitstreiter fürchten unter anderem die nötigen Bauarbeiten. Außerdem befürchten sie, dass sie während der Umbauphase ihre Fachräume nicht nutzen können.

Parallel beendet eine Elterninitiative in diesen Tagen ihre Unterschriften-Aktion gegen eine Sekundarschule. Die Stadt will mit den Plänen die Schullandschaft für die Zukunft aufstellen. Ob die Sekundarschule tatsächlich kommt hängt unter anderem von einer noch ausstehenden Umfrage unter Grundschuleltern ab.