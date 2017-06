Schützenfest-Besucherin in der Dülmener Bauerschaft Dernekamp doch nicht bedrängt?

Die Suche nach einem Besucher des Schützenfestes in der Dülmener Bauerschaft Dernekamp ist abgebrochen. Die Polizei fahndet nicht mehr nach ihm. Eine junge Frau aus Dülmen hatte ihn angezeigt, er soll sie angeblich sexuell bedrängt haben. Jetzt hat die 18jährige Dülmenerin gegenüber der Polizei zugegeben, dass sich der Vorfall doch nicht so zugetragen habe, wie sie es zunächst geschildert habe. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.