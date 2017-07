Schul-Einbrüche in Nottuln und Senden

Schüler im Kreis Coesfeld haben Sommerferien und springen heute beherzt ins kühle Wasser der Freibäder! Dass niemand in den Schulen ist, wissen auch Einbrecher! Die Polizei beschäftigt sich heute mit zwei Schul-Einbrüchen, einmal in Nottuln und einmal in Senden. In der Nottulner Sekundarschule prüfen der Hausmeister, die Schulleitung und die Ermittler jetzt was gestohlen wurde! Bislang steht aber fest: Die Täter hatten offenbar ziemlich Lust auf was Süßes und bedienten sich an Süßigkeiten in der Schule. Das ist bisher allerdings eine der wenigen Spuren, die sie hinterlassen haben. Auch in der Sendener Geschwister-Scholl-Realschule waren Einbrecher am Werk - und das sogar gleich zweimal am vergangenen Wochenende! In der ersten Nacht hoben sie die Lichtschachtgitter heraus und stiegen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Kellerräume ein. In Nacht Nummer 2 erbeuteten die Täter dann eine teure Wildkamera aus einem Schrank.