Schulhof des Antonius Gymnasiums in Lüdinghausen bekommt neues Gesicht

In vielen Schulen im Kreis sind jetzt in den Ferien Handwerker zugange. In Lüdinghausen nehmen sie sich ab heute den Schulhof des Antonius-Gymnasiums vor. Sie nehmen sich das "hintere Drittel" des Schulhofes vor und asphaltieren den Boden für einen neuen Bolzplatz für Fußballer. Außerdem toben sich Schüler künftig an einer Kletterwand aus. Rund um die Bäume auf dem Schulhof legen Handwerker zudem weiche Rindenmulch-Beete an. Das soll Stolperfallen für Schüler auf dem Schulhof verhindern. Zum neuen Schuljahr sehen sie das neue Gesicht ihres Schulhofes.