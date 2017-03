Schulterschluss der Freilichtbühnen im Münsterland

Sie ist das erste sichtbare Ergebnis der vereinbarten Zusammenarbeit: die Freilichtbühnen Coesfeld und Billerbeck haben heute zum ersten Mal ein gemeinsames Programm mit den weiteren Bühnen im Münsterland vorgestellt. In einer Übersicht sind alle wichtigen Stücke der neuen Freilicht-Saison von insgesamt sechs Freilichtbühnen aufgeführt. Im vergangenen Jahr hatte es ein großes Treffen der Freilichtbühnen in Coesfeld gegeben. Hierbei hatten sich die Veranstalter überlegt, wie sie künftig gemeinsam Besucher locken können. Der Verein Münsterland begrüßt den Schulterschluss - die Freilichtbühnen seien ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen. Die Freilicht-Saison startet Ende Mai mit den Stück "Im Weißen Rössl" in Coesfeld, und dem Familienstück "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in Billerbeck.