Schwerer Fahrradunfall in Coesfeld

Egal ob E-Bike, normales Fahrrad oder Rennrad: Sie sollten immer mit Fahrradhelm unterwegs sein. Sagen Verkehrsexperten und die Polizei im Kreis. Wie wichtig das ist, zeigt ein aktueller Fall. Die Polizei klärt heute letzte Einzelheiten nach einem schweren Unfall am Montag Abend in Coesfeld. Eine Gruppe Rennradfahrer war auf dem Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Beim Abbremsen stürzte einer der Radler und verletzte sich schwer am Kopf. Ein Rettunghubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der Rennradfahrer hatte keinen Helm auf.