Schwerer Motorrad-Unfall in Coesfeld auf der B 474

Schwer verletzt liegt eine Motorradfahrerin nach einem Unfall in Coesfeld am Abend in der Uniklinik in Münster. Ein Rettungshubschrauber hatte sie dorthin geflogen. Heute Morgen hat die Polizei bereits erste Erkenntnisse zu dem Unfall: Die Frau hatte auf der B 474 in Höhe der Kreuzung in das Gewerbegebiet „Am Rottkamp“ vermutlich zu abrupt abgebremst und sich dabei mehrmals überschlagen. Darüber will die Polizei noch mit der Fahrerin sprechen, sobald es ihr wieder besser geht.