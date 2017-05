Schwerer Motorradunfall am Abend zwischen Dülmen und Nottuln

„Vorsicht Rutschgefahr“ - solche Schilder sehen Sie heute Morgen auf Ihrem Weg zur Arbeit und zur Schule zwischen Dülmen und Nottuln in der Bauerschaft Limbergen. Die Schilder sind von einem schweren Unfall am Abend übrig geblieben. Dabei wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer war mit voller Wucht auf ein haltendes Auto aufgefahren. Der Fahrer wollte abbiegen. Die Polizei stellte fest, dass er unter Drogen gefahren war. Heute wartet sie auf die Ergebnisse von Blutproben. Die Straße in der Bauerschaft Limbergen war am Abend stundenlang gesperrt.