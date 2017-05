Schwere Unfälle in Dülmen und bei Seppenrade

Zwischen Seppenrade und Dülmen hat es auf der B 474 am Abend einen schweren Unfall gegeben. Die Polizei sperrt die Straße zwischen den Abzweigen Panzerstraße und Plümer Feldweg. Gegen 20:00 Uhr war noch nicht klar, was genau passiert ist und wie lange die Straße gesperrt bleibt.



Ein paar Kilometer weiter hat es am Abend einen weiteren schweren Unfall gegeben. In Dülmen kurz vor der Kreuzung der B 474 mit der Kreisstraße nach Hiddingsel ist ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Er liegt im Krankenhaus. Ein Auto hatte in einer scharfen Kurve gebremst. Der Motorradfahrer fuhr dahinter, bremste ebenfalls, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich mit seiner Maschine.