Schwerer Unfall: A 1 zwischen Münster-Nord und Münster-Süd gesperrt

Voraussichtlich noch bis in den Abend hinein bleibt die A 1 in Richtung Dortmund zwischen Münster-Nord und Münster-Süd gesperrt. Hier laufen die Aufräumarbeiten nach einem schweren Unfall. Ein LKW ist auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Zwei Menschen sind verletzt. Diesel ist ausgelaufen. Die Feuerwehr ist dabei den Treibstoff zu binden. Danach rücken Abschlepper an, um die LKW wieder aufzustellen. Die Polizei weiß noch nicht genau, wie lange das alles dauert. Der Verkehr staut sich bis Greven zurück. Autofahrer fahren am besten schon hier ab.