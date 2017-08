Schwerer Unfall am Samstagabend bei Merfeld

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend bei Merfeld ereignet. Gegen 18:50 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau aus Bocholt auf der Roruper Straße in Richtung Merfeld. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie rechtsseitig auf den Grünstreifen, lenkte gegen, so dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet, korrigierte dann erneut und prallte schließlich am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum. Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Während der 21-jährige Beifahrer aus Rhede sich schwerverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde, musste die 20-jährige Fahrerin von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lünen geflogen. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache.

www.radio-kiepenkerl.de / Fotos: Andre Braune