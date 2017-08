Schwerer Unfall am späten Abend auf Landstraße zwischen Coesfeld und Hochmoor

Sie haben heute Morgen wieder freie Fahrt auf Ihrem Weg zur Arbeit auf der Landstraße von Coesfeld nach Hochmoor. Stundenlang war die Landstraße am Abend in Höhe der Bauerschaft Stevede gesperrt. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, darunter ein neunjähriger Junge.

Die Polizei hat bereits ermittelt, wie genau der Unfall passiert ist. Ein Autofahrer aus Reken, aus dem Nachbarkreis Borken, wollte in Höhe des Golfplatzes von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße nach Coesfeld abbiegen. Dabei übersah er ein Auto, das ebenfalls nach Coesfeld unterwegs war. Beide Autos stießen mit voller Wucht zusammen. Der Rekener wurde in seinem Auto eingequetscht. Die Feuerwehr befreite ihn. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in eine Spezialklinik. Die Insassen des anderen Autos, ein Coesfelder und sein Sohn, wurden ebenfalls verletzt, aber glücklicherweise nur leicht. Die Landstraße glich einem Trümmerfeld. Sprit und Öl waren dazu ausgelaufen. Erst weit nach Mitternacht war die Landstraße zwischen Coesfeld und Hochmoor wieder frei.