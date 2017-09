Schwerer Unfall auf der A 31 bei Gescher/Coesfeld

Ein schwerer Unfall sorgt auf der A31 in Richtung Ruhrgebiet. Zwischen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld läuft der Verkehr im Moment nur über den Standstreifen. Hier laufen nach dem schweren Unfall Aufräumarbeiten. Ein Geländewagen war gegen 16:00 Uhr samt Anhänger und aufgeladenem Auto ins Schleudern geraten. Der Anhänger kippte um und eine Autofahrerin fuhr in die Unfallstelle herein. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie leicht verletzt.