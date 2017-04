Schwerer Unfall auf der B 58

Grob ist geklärt, wie es zu einem Unfall mit drei Verletzten in Seppenrade gekommen ist. Die Polizei stellt heute Morgen erste Erkenntnisse zu dem Unfall am Ostermontag-Mittag vor. Eine Autofahrerin aus Münster wollte in der Bauerschaft Emkum aus einem Wirtschaftsweg auf die Halterner Straße fahren. Dabei übersah sie das Auto einer Lüdinghauserin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Münsteranerin eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie. Die 13-jährige Tochter der Frau wurde leicht verletzt und konnte das Unfallauto aus eigener Kraft verlassen. Die Autofahrerin aus Lüdinghausen kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B 58 war knapp eine Stunde lang gesperrt.