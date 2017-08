Schwerer Unfall: Daruper Straße in Coesfeld gesperrt

Ein schwerer Unfall sorgt für Umwege in Coesfeld. Die Daruper Straße ist gesperrt. In Höhe des Autohauses Asse sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein Wagen landete vor einem Baum. Mindestens ein Mensch ist verletzt. Was genau passiert ist, klärt die Polizei noch. Sie sichert Spuren an der Unfallstelle und befragt Zeugen.