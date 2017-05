Schwerer Unfall in Börnste

Was ist die Ursache für den schweren Unfall am Nachmittag am Ausflugslokal in der Dülmener Bauerschaft Börnste gewesen? Das will die Polizei heute klären – Techniker untersuchen unter anderem das Unfallauto. Beim Versuch einzuparken, war das Auto eines älteren Besuchers nach vorne geschnellt und es rammte mehrere Autos. parken. Plötzlich raste das Auto nach vorn und rammte drei Autos. Ein älteres Ehepaar geriet dazwischen und wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettngshubschrauber landete am Haus Waldfrieden. Ein Besucher, der den Unfall beobachtete, erlitt eine Herzattacke.