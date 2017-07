Schwerer Unfall: Letter Berg gesperrt

Zwei Autos und eine Radfahrerin sind an einem schweren Unfall am Ortsrand von Lette beteiligt gewesen. Die Straße Letter Berg ist zwischen dem Ortsausgang und der Kreuzung zur B 474 gesperrt. Ein Auto soll auf das andere aufgefahren sein und es in die Radfahrerin geschoben haben. Das sind allererste Erkenntnisse der Polizei. Genau klärt sie das noch. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.