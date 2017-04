Schwerer Unfall mit Sendener Autofahrer in Amelsbüren

Ein Autofahrer aus Senden ist am späteren Abend in einen schweren Unfall in Amelsbüren, gleich hinter der Grenze des Kreises Coesfeld, verwickelt gewesen. Heute Morgen hat die Polizei schon erste Hintergründe geklärt. Ein Fahrradfahrer wollte den stark befahrenen Kappenberger Damm überqueren. Er hielt allerdings vor einem Stopp-Zeichen nicht an. Damit nahm er dem Autofahrer aus Senden die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, sich den Verlauf des Unfalls anzuschauen. Spezialisten untersuchen heute das Auto und das Fahrrad.