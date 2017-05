Schwerer Unfall zwischen Dernekamp und Hausdülmen

Die Aufräumarbeiten nach einem Unfall zwischen dem Dülmener Dernekamp und der Borkenbergestraße nach Hausdülmen sind abgeschlossen. Die Straße in Höhe der Gaststätte Koppel Steen ist seit etwa 11:30 Uhr wieder frei. Die Polizei klärt noch, was genau passiert ist. Ein allererstes Bild hat sie sich aber schon gemacht. Zwei Autos sind zusammengestoßen. Ein Wagen blieb vor einem Baum liegen, der andere auf einem Acker. Die Feuerwehr befreite einen eingeklemmten Menschen. Rettungswagen brachten eine Frau und einen Mann in Krankenhäuser.