Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 zwischen Dülmen und Seppenrade

Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule haben Sie wieder freie Fahrt auf der B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade. Die Straße war in Höhe der Fleischerei am Abend nach einem schweren Unfall stundenlang gesperrt. Eine Frau aus Lüdinghausen ist gestorben.

Die Frau war gerade dabei die Bundesstraße 474 in der Nähe der Fleischerei zu überqueren, als ein Auto sie erfasste. Der Fahrer war auf dem Weg nach Dülmen. Die Lüdinghauserin wurde bei dem Zusammenprall mit dem Auto so schwer verletzt, dass sie noch auf der Straße starb. Der Autofahrer kam unverletzt davon. Heute geht es darum zu klären, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Noch am Abend hat die Polizei Spuren gesichert und die Straße fotografiert. Das wertet sie jetzt aus und heute will sie den Autofahrer befragen.

. Außerdem ermittelt die Polizei nach einem Motorradunfall in Dülmen. Ein Motorradfaherer überschlug sich und landete im Graben. Mit schweren Verletzungen an den Beinen kam