Schwerpunktkontrolle gegen Einbrecher im Kreis Coesfeld

Mit großangelegten Kontrollen will die Polizei Einbrechern im Kreis das Leben schwer machen. Seit heute Morgen stehen Teams kreisweit an befahrenen Straßen und überprüfen verdächtige Autos und Lastwagen. Nach über sechs Stunden Kontrolle hat die Polizei gerade eine Zwischenbilanz gezogen. Die Polizei-Teams haben bis jetzt über 30 Autos und Lastwagen überprüft. Und heute Mittag haben sie einen Autofahrer an der B 58 in Lüdinghausen erwischt, der unter Drogen am Steuer saß. Eine leichte Alkoholfahne hatte er auch noch. Die Polizei wartet jetzt auf die Ergebnisse einer Blutprobe aus. Sein Auto musste der Fahrer stehen lassen... Und noch ein Mann ist der Polizei ins Netz gegangen, er stand auf der Fahndungsliste. Die Polizei hat es ja eigentlich auf reisende Einbrecherbanden abgesehen, bislang war aber noch keine darunter. Die Kontrolle geht bis heute Nachmittag weiter. Die Zahlen sind im Jahresvergleich leicht zurückgegangen. Bis Ende März zählte die Polizei bei uns über 110 Einbrüche. In vergangenen Jahr bis März waren es gut 50 mehr.