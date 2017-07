Schwierige Firmensuche für Daruper Ortsdurchfahrt

Durch die Umgehungsstraße hat sich der Verkehr in Darup verändert. Die Ortsdurchfahrt soll sich deshalb auch verändern. Eigentlich sollten erste Arbeiten noch in diesem Monat starten. JDas klappt aber nicht. Es fehlt schlicht und ergreifend eine passende Baufirma. Die bisherigen Angebote waren einfach zu teuer. Die Firmen haben volle Auftragsbücher, die Nachfrage ist groß und das wirkt sich auf die Preise aus. Die Gemeinde sucht deshalb weiter. Sie hofft in den kommenden Wochen erfolgreich zu sein, damit die Arbeiten noch im Sommer starten können. Geplant ist unter anderem die Ampel an der Kirche zu entfernen, die Straße hier zu verengen und einen Zebrastreifen anzulegen. Die Ampel an der Gaststätte Egbering soll ebenfalls verschwinden. In einer zweiten Projektphase nimmt sich die Gemeinde im kommenden Jahr dann den Bereich am Kindergarten vor. Sie modernisiert die Bushaltestellen und ersetzt die Ampel durch einen Zebrastreifen. Außerdem trennt sie Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf der Straße ab.