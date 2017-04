Sechs weitere Heiligenfiguren in Lüdinghausen beschädigt

Einige Wochen hat es keine neuen Fälle beschädigter Heiligenfiguren im Kreis Coesfeld gegeben, jetzt liegen neue Anzeigen bei der Polizei vor. Unbekannte beschädigten insgesamt sechs Figuren in Lüdinghausen. Unter anderem schlugen sie die Nasen an zwei Figuren an der Wolfsberger Straße ab. Außerdem verschandelten sie Heiligen Figuren an der Felizitas-Kirche und auch in der Kirche ließen die Täter ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Hier schlugen sie die Hände zweier Bildnisse ab. Mit den neuen Fällen ist die Zahl der beschädigten Heiligenfiguren im Kreis Coesfeld jetzt auf 62 gestiegen. Eine ausgesetzte Belohnung und eine Plakataktion brachten bislang noch keine heiße Spur. Die Polizei bittet deshalb weiterhin um Zeugenhinweise. Wichtig sei möglichst zeitnah von beschädigten Figuren zu erfahren, um mögliche Verdächtige besser eingrenzen zu können.